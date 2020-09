Nicht nur Frühjahrs- und Sommer­kinder können ihre Geburtstagsparty draussen feiern, etwa im Wald an einem schönen Feuer oder beim Badespass am See. Auch mit einer Herbstwanderung oder einem Schlittelplausch lässt sich ein Kindergeburtstag geniessen. Die Fete nach draussen zu verlagern, bringt viele Vorteile: 1. Frischluft macht glücklich! 2. Der Gästezahl sind keine (Platz-)Grenzen gesetzt. 3. Niemand muss danach die Wohnung aufräumen.