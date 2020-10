6 Eltern-Sprüche, die einfach dämlich sind

Wie das – je nach Deutungsraster und Familienorganisation – ankommen kann: «Ich mag meine Kinder eventuell lieber als du deine.» Oder: «Bei mir kommen die Kinder an erster Stelle, bei dir vielleicht nur an zweiter.» Nun, wir sind mutig und wagen zu behaupten, dass alle Eltern ihre Kinder auf Prio 1 haben und es mannigfaltige Gründe finanzieller, erziehungsphilosophischer oder anderer Natur geben wird, weshalb die einen so und die anderen anderes entscheiden. Und deshalb: Fragt doch lieber, wie sich das Kind in der Krippe eingelebt hat oder erkundigt euch danach, wie sich die Abläufe am Morgen eingependelt haben. Echtes Interesse, statt subliminale Wertung – it’s a winner.