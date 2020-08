Philipp Jent, gibt es aus infektiologischer Sicht eine Erklärung dafür, wieso man sich in der Familie so viel häufiger mit dem Coronavirus ansteckt als am Arbeitsplatz oder im Ausgang?

Familien leben in einer Wohnung relativ nah zusammen, womit Ansteckungen über alle bekannten Übertragungswege möglich sind. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion, das heisst, die Übertragung findet über beim Husten, Sprechen oder sogar nur Atmen herausgeschleuderte Tröpfchen statt. Viren können auch auf Oberflächen gelangen und dann über die Hände ins Gesicht geschleppt werden, dazu braucht es aber schon mehr, denn die Hand hat ein saures Milieu, was für behüllte Viren nicht ideal ist. Wenn eine grosse Menge Viren in der Luft ist, zum Beispiel in schlecht gelüfteten Räumen oder wenn viele Leute in einem Raum sind, scheint auch eine Übertragung über sehr kleine Tropfen – sogenannte Aerosole, die lange in der Luft schweben – möglich. In der Familie kommen alle drei Übertragungswege zusammen. Dennoch sind die hohen innerfamiliären Ansteckungswerte in der Statistik differenziert zu betrachten.