Als die Lausannerin vor drei Jahren schwanger ist mit ihrem ersten Kind, fühlt sie sich total überfordert. «Ich hatte keine Ahnung, was ich alles brauchte, was der beste Wagen ist, und ich hätte mir eine Beraterin gewünscht.» In ihrem Umfeld habe es zu der Zeit keine weiteren werdenden Eltern oder Paare mit kleinen Kindern gegeben, mit denen sie sich hätte austauschen können. Zudem fehlt es ihr an Zeit: Sie ist Managerin bei einer internationalen Sportvereinigung.