Sie soll wahnsinnig wichtig sein in der Erziehung. Die Rede ist von Konsequenz. Bevor man Eltern wird, hat man ja so seine Vorstellungen, was man beim eigenen Nachwuchs niemals tolerieren würde. In dieser kinderlosen Phase des Lebens rollt man gerne mit den Augen, wenn andere ihren Gofen nach dem Schreikonzert in der Migros ein Schöggeli kaufen.