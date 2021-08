Stichwort Mobbing: Wie erkennt man Anzeichen davon, und was kann man als Eltern dagegen tun?

Mobbing spielt sich leider heute oft im Netz ab und hat sich somit um eine Dimension erweitert: Nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause findet es statt. Als Eltern sollte man darum auf Veränderungen beim Kind achten: Will es plötzlich nicht mehr in die Schule? Hat es körperliche Beschwerden, oder kommt es mit kaputten Sachen nach Hause? Sollten sich die Anzeichen von Mobbing erhärten, dann muss man sich an die Schule wenden, denn Mobbing löst sich nie von selbst auf. Das ist leider ein Irrglaube. Nur ein professionelles Setting von Erwachsenen kann das Mobbing auflösen.