Umso wichtiger sind darum die Bewegungspausen, welche die Kinder in gewissen Lektionen in seinem Unterricht einfordern dürfen. «Herr Bürki, dürfen wir eine Pause machen?», rufen die drei Jungs Lars, Lino und Nino. «Ihr dürft», sagt der Lehrer – und schon rasen die Jungs aus dem Schulzimmer, eine Eieruhr in der Hand, damit die Unterbrechung vom Unterricht nicht länger als drei Minuten dauert. Und so zieht sich die wilde Truppe an einem Seil durch den Gang des altehrwürdigen Schulhauses, das seit über 122 Jahren imposant auf dem Wiediker Bühlhügel thront. «Die Kinder lieben die Bewegungspausen, das kommt ihrem natürlichen Bewegungstrieb entgegen», sagt Bürki. «Die kleinen Pausen stören den Unterricht nicht – im Gegenteil, die Aufmerksamkeit der Kinder wird damit sogar gesteigert.»