Darauf sollte man beim Pilzeln mit Kindern achten

Waldtaugliche Kleidung

Feste Schuhe sind beim Pilzeln ein Muss. Schliesslich findet man die beliebten Pilze in der Regel nicht gleich am Wegrand, sondern an Hängen und Baumstrümpfen. Auch wasserdichte Kleidung ist von Vorteil. Ausserdem sollten die Kinder auch bei milden Temperaturen lange Hosen und Oberteile tragen, damit sie sich nicht an Stacheln aufkratzen.