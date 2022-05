Darauf solltet ihr beim Gärtnern mit Kindern achten

1. Geeignete Aufgaben verteilen

Nicht alle Arbeiten sind für Kinderhände geeignet. So sollte etwa das Zurückschneiden von Pflanzen von Erwachsenen übernommen werden. Einerseits aus Sicherheitsgründen, andererseits, weil sonst nur allzuschnell erste Knospen der Schere zum Opfer fallen. Viel spassiger ist es für die Kleinen sowieso, wenn sie Wühlen und Dreckeln dürfen. Gebt ihnen dazu eine Schaufel in die Hand und lasst sie die Erde umgraben. Auch beim Unkrautjäten sind sie bestimmt eine grosse Hilfe. Später könnt ihr vereinbaren, wer an welchen Tagen oder in welchem Bereich fürs Giessen zuständig ist.