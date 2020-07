Wir finden, wer in eine «familienfreundliche» Überbauung mit so vielen Wohnungen zieht, müsste sich eigentlich bewusst sein, dass man dort nicht nur das Rauschen der Bäume und das Pfeifen der Vögelchen hören wird, sondern eben auch Gelächter, Geplapper sowie Geschrei von Kindern. So wie man in der Nähe von Flughäfen mit Fluglärm, in der Stadt mit Strassenlärm und neben Kirchen oder auf einer Alp mit Glockengeläut rechnen muss.