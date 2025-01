Darum ist Empathie der Schlüssel für eine gute Erziehung

Doch was ist mit Einfühlungsvermögen überhaupt gemeint? Stefanie Stahl beschreibt es in einem Artikel auf focus.de als «die Fähigkeit, sich aktiv in die Welt des Kindes hineinzuversetzen und seine Gefühle sowie Bedürfnisse zu erkennen». Dies ermögliche es, zu verstehen, was ein Kind gerade wirklich braucht. Und zwar unabhängig vom erwachsenen Blick und gesellschaftlichen Vorgaben. Gemäss der Psychologin schafft das elterliche Einfühlungsvermögen die Basis für eine sichere Bindung und stärkt das Urvertrauen der Kinder. Fühlen sie sich gesehen und verstanden, würden sie lernen: «Ich bin willkommen und werde so angenommen, wie ich bin.»