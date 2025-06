Darum sprechen manche Kinder mehr als andere

Babysprache stoppen:

Eltern tendieren in verschiedenen Kulturkreisen dazu, mit Säuglingen in Babysprache zu sprechen. Das ist völlig natürlich. Beginnt das Kind aber, selbst zu sprechen, sollte man die richtige Bezeichnungen verwenden – also etwa nicht mehr vom «Wau Wau» sprechen, sondern das Wort «Hund» gebrauchen.