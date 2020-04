Wo sehen sie die grössten Schwierigkeiten in der Ausgestaltung des «Krisen-Schulbetriebs»?

Um den nötigen Abstand einzuhalten, wurde auch darüber gesprochen, dass die Kinder nur in Halbklassen unterrichtet werden – aber dann wäre ja jeweils die andere Hälfte daheim. Gleichzeitig Präsenz- und Fernunterricht zu machen, ist nicht möglich. Das wirft also Fragezeichen auf. Mit kleinen Kindern kann man die Distanzregeln unmöglich einhalten, so zu unterrichten wie vor der Krise, ist also auch nicht möglich. Vielleicht müssen wir wieder mehr Frontalunterricht machen, weil sich damit am ehesten der Abstand einhalten lässt. Aber einem einzelnen Schüler etwas aus zwei Metern Distanz zu erklären, ist auch wieder schwierig. Es braucht im Moment noch viel Fantasie, um sich das Ganze vorzustellen.