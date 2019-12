Aber schon bald schmunzelt ihr darüber, was ihr doch damals in der Anfangszeit für nervöse Schussel wart, unternehmt die erste Zugfahrt mit Kind, nehmt es mit ins Hallenbad, packt das Baby im Winter auf den Schlitten, macht die erste Reise. Und gebt anderen noch etwas unbedarften Neo-Eltern Tipps. Recht selbstbewusst schon. Aber wartet nur – bald kommt die erste Kurzzeit-Trennung (schon eine Stunde ist am Anfang unvorstellbar), der erste Streit, der erste Kitatag, das Kind verlässt euch Richtung Spielgruppe, Kindergarten, Schule, irgendwann kommt die berühmt-berüchtigte Pubertät. Und ihr fragt euch, wie ihr euch damals bloss Sorgen machen konntet: Damals in der Anfangszeit, als es noch gar keine Probleme gab. Drum unser Rat an alle Neo-Eltern: Geniesst diese innige erste Zeit so fest wie nur möglich.