Das können wir von Kindern übers Weinen lernen

Normalerweise ist es die Aufgabe der Erwachsenen, Kindern wichtige Dinge für ihre Zukunft beizubringen. Dabei geht oft vergessen, dass nicht nur Kinder von den Erwachsenen lernen können, sondern auch umgekehrt. So können wir uns etwa von Kindern abschauen, wie man völlig im Moment lebt oder uns von ihrer Begeisterungsfähigkeit und Neugierde inspirieren lassen. Doch es gibt noch etwas, das Kinder deutlich besser beherrschen als wir Erwachsene: das Weinen. Im Vergleich zu uns fällt es ihnen viel leichter, ihre negativen Gefühle herauszulassen.