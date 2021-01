Verstärkte Schutzmassnahmen an Schulen

Das müsst ihr bei den Masken für eure Kinder beachten

Wegen der Ausbreitung der neuen Varianten des Coronavirus verstärken manche Kantone die Schutzmassnahmen in den Schulen. Vielerorts sind bereits ganze Klassen oder gar Schulhäuser in Quarantäne, im Kanton Aargau gilt für ältere Jugendliche neu Fernunterricht, und in Basel, Zürich und Solothurn müssen jetzt auch jüngere Schulkinder Masken tragen.