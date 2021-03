Platzsparend oder praktisch solls sein: Eine Lehrperson betreut eine Klasse während rund zwei Jahren. Auf ein ganzes Berufsleben gesehen wird sie mehr als 20 Abschiedsgeschenke anhäufen. Wo soll das alles hin? Am besten setzt man also auf ein Geschenk, das sich mühelos im Bücherregal, in der Schublade oder mit anderen 15 Dingen in einer Aufbewahrungsbox verstauen lässt. Wenns nicht platzsparend geht, dann sollte es sich um einen praktischen Alltagsgegenstand handeln, der einen Nutzen erfüllt und nicht einfach nur rumsteht.