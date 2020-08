Und plötzlich sah man sie überall! Familien, die mit ihren Kleinkindern oder Teenies am Spazieren waren, auf der Strasse Federball spielten oder einen Rundlauf um einen Pingpongtisch veranstalteten. Für den ehemaligen Multisportler Urs Gerig, 55, war das eine positive Überraschung während des Corona-bedingten Lockdown. «Noch nie haben so viele Menschen in der Schweiz draussen in der Natur Sport getrieben und dabei eine neue tolle Erfahrung für sich entdeckt.»