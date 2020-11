Mit der ersten Geburt bekommt Frau nicht nur ein Kind, sondern auch ein Starterpaket an Unsicherheiten. Hinzukommt, dass sich ihre Hormone erstmal wieder einpendeln müssen, womöglich hat sie einen Babyblues und von allen Seiten bekommt sie (gut gemeinte) Tipps, wie sie was machen soll. Kein Wunder fällt es vielen in den ersten Wochen als Mutter extrem schwer, auf das Bauchgefühl zu hören.