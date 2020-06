Werden nun also auch die Lehrpersonen an der Volksschule mehr auf digitale Hilfsmittel setzen?

Wir haben in dieser Zeit viel gelernt und gesehen, was möglich ist und was nicht. Doch die Volksschule nun vollständig auf digital umzustellen, wäre nicht möglich und auch nicht zielführend. Allein schon wegen des extremen Altersspektrums. Unterschiedliche Altersgruppen erfordern auch unterschiedliche Gewichtungen und Unterrichtsstrategien. Für die Kinder ist es wichtig, Erfahrungen in verschiedenen Bereichen zu machen. Und während des Fernunterrichts hat sich gezeigt, wie wichtig Schule auch für das soziale Lernen ist.