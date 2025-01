Die positiven Auswirkungen von Hunden auf Kinder

Seltener erkältet

Hunde stärken das Immunsystem von Kindern. Babys, die im ersten Lebensjahr viel Kontakt zu Hunden haben, sind deutlich seltener erkältet, leiden weniger an Infektionen und Atemwegserkrankungen, hat eine Studie des finnischen Universitätsspital Kuopio nachgewiesen. «Kinder, die zu Hause mit Hunden in Berührung kamen, waren gesünder und litten seltener an Ohrinfektionen, wodurch sie weniger Antibiotikagaben benötigten als andere Kinder», so Kinderärztin Eija Bergroth, die an der Studie arbeitete. Ausserdem leiden diese Kinder auch seltener an Allergien.