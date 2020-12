«Mein Sohn ist auch heute, mit 14, essenstechnisch ein typisches Kind und könnte von Spaghetti Napoli, Pizza Margherita, Schoggi und Glacé leben. Einzige Ausnahme: Muscheln. Die hat er mit etwa sieben Jahren mal in den Italien-Ferien entdeckt und bestellt sie seither regelmässig – aber nur in den Ferien. Seine Schwester hingegen hat der Kinderkarte schon sehr früh abgeschworen und mochte auch Süsses nie so richtig. Wenn sie die Wahl zwischen Nutella- oder Lachs-Brötchen hatte, hat sie sich schon als Primarschulkind immer für letzteres entschieden. Und Fleisch! Unvergessen der Besuch in einem schicken Restaurant, da war sie etwa elf, als sie sagte: «Ich möchte Fleisch.» Der Kellner: ‹Ein Schnitzel?› Sie, mit verachtendem Blick: ‹Ich sagte FLEISCH!› Will heissen Steak, Filet, Entrecôte. Das liebt sie auch heute noch, mit 16 - und ‹medium› ist für Weicheier!» Sandra Casalini, Mutter von zwei Teenagern