Und noch etwas gibt dieses Bild zu bedenken: Maria ist nicht freiwillig unterwegs nach Nazareth. Sie muss zur Volkszählung dort hin. Eine Form von Zwang, die auch berufstätige Mütter nur allzu gut kennen. Weshalb müssen wir in der Schweiz laut Gesetz bis zur Geburt arbeiten? Also quasi direkt vom Sitzungszimmer in den Gebärsaal springen? Warum schenken wir einer hochschwangeren Frau nicht den ihr gebührenden Raum, um sich in Ruhe auf die Geburt vorzubereiten? Mindestens einen Monat vor dem Termin sollten Frauen in den Mutterschaftsurlaub gehen können. Ganz offiziell.