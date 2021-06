«Kürzlich durchlief unsere pubertierende Tochter eine harte Phase – Liebeskummer, schulischer Druck, Weltschmerz, alles, was halt so dazugehört. Ihr Vater erzählte mir, er habe eines Abends versucht, mit ihr zu reden: ‹Sie wollte nichts sagen, aber ich habe ja gesehen, dass es ihr nicht gut ging. Ich habe nicht gefragt. Sie hat geweint und ich hab einfach ihre Hand gehalten. Und irgendwann hab ich gesagt, dass ich halt auch nicht weiss, was machen, aber dass ich da bin.› Für mich war er in diesem Moment der beste Vater der Welt.» – S., Mutter zweier Teenager