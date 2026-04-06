Diese Fehler sollten Grosseltern vermeiden.

Grenzen ignorieren

Was für die Geschenke gilt, gilt auch ganz generell im Alltag: Die Grenzen, welche die Eltern setzen, müssen respektiert werden. Dazu zählt auch, dass man sich nicht zu sehr aufdrängt und ständig auf einen Besuch vorbeischaut. So dankbar die Eltern der Kinder dafür sind, dass die Grosseltern einen Teil der Betreuung übernehmen: Manchmal möchten sie auch einfach Zeit allein mit ihren Kindern verbringen. Abgesehen davon, haben sie auch selbst Verpflichtungen und Aufgaben im Haushalt, die sie nicht einfach ignorieren können, wenn die Grosseltern unangekündigt auf der Matte stehen. Wichtig ist aber, dass auch die Grenzen der Grosseltern respektiert werden. Auch sie haben ihr eigenes Leben und können nicht immer sofort einspringen, wenn es den Eltern der Kinder danach ist.