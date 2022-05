Mythos 3: Babys brauchen eine genaue Anzahl Stunden Schlaf pro Tag

Das wäre natürlich praktisch, wenn so ein kleiner neuer Mensch mit einer exakten Bedienungsanleitung geliefert würde, auf der steht, wie viele Stunden Schlaf er benötigt (und am liebsten auch noch mit On-Off-Knopf). Aber so einfach ist es nicht. Zwar stimmt es, dass Neugeborene viel mehr Schlaf benötigen als ältere Babys, aber die Anzahl Stunden benötigten Schlafs kann stark variieren. Manche Neugeborene schlafen 17 Stunden am Tag, andere nur 14. Ab dem Alter von drei Monaten liegt der tägliche Schlafbedarf zwischen 12 und 15 Stunden. Womit wir wieder bei Mythos 1 wären: Eltern können viel erreichen, wenn sie eher das Schlafbedürfnis ihres Kindes beobachten als von Aussen vorgeben zu wollen, wie viel Schlaf wann nötig ist.