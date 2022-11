Diese Rechte haben Kinder

Im Vergleich mit anderen Ländern sind die Rechte von Kindern in der Schweiz weitgehend gewährt. Doch auch hierzulande können nicht alle Kinder gewaltfrei aufwachsen und auch bei der Integration von Kindern mit einer Behinderung besteht durchaus Optimierungspotenzial. Da Kinder oft nicht selbst in der Lage sind, ihre Rechte einzufordern, ist es an den Erwachsenen, diese zu beachten und immer wieder auf sie aufmerksam zu machen. Die Verantwortung liegt dabei nicht nur bei den Eltern, sondern unter anderem auch bei Lehrpersonen, Sporttrainern und Berufsbildnern.