Seit Tagen werden die Hashtags #keinepreisefürgewalt und #keinpreisfürgewalt in den Sozialen Medien rege genutzt. Grund ist die Grimme-Nominierung für den Dokumentarfilm «Elternschule», der 2018 in den Kinos lief. Darin begleiten die beiden deutschen Regisseure Ralf Bücheler und Jörg Adolph verzweifelte, überforderte Eltern und ihre Kinder durch eine dreiwöchige stationäre Therapie in der psychosomatischen Kinder- und Jugendklinik in Gelsenkirchen. Dabei verzichten die Filmemacher konsequent auf einen neutralen Sprecher, der das Gezeigte in irgendeiner Weise einordnet.