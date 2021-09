Drei Punkte, die Eltern bei der Trennung unterschätzen

Eine Trennung ist für Eltern also niemals ein Schlussstrich unter die Beziehung. Die Beziehung zum anderen Elternteil wandelt sich nur, bleibt jedoch bestehen. Man teilt weiterhin die Elternschaft für die Kinder, die Sorge um deren Wohlergehn und die Verantwortung für deren Erziehung. So bleiben auch Uneinigkeiten nach der Trennung meist erhalten. Selbst wenn die Trennung im Streit stattgefunden hat, muss man sich im Alltag weiterhin um einen funktionierenden Umgang mit dem anderen Elternteil bemühen und akzeptieren, dass dieser an allen kommenden Familienereignissen ein Leben lang, auch wenn die Kids längst erwachsen sind, genauso teilhaben darf, wie man selbst. Manche Elternpaaren schaffen es mit Links, ihre Elternrolle neu zu definieren. Mit etwas Glück und sehr viel Arbeit gelingt es jedoch auch nach schwierigen Trennungen, dies als Bereicherung wahrzunehmen!