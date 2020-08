Kinder sollen sich so frei wie möglich entwickeln können. Dazu gehört auch, dass Jungs Rosa und Mädchen Blau mögen dürfen. Doch auch in anderen Bereichen eines Kinderlebens haben sich über die Generationen Sprüche eingeschlichen, die nicht mehr zeitgemäss sind, bzw. noch nie zeitgemäss waren. Es sind Sätze, die wir wahrscheinlich alle schon gesagt haben und die uns im Alltag manchmal einfach herausrutschen. Aber das muss ja nicht für immer so bleiben.