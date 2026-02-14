Elternbewegung setzt auf einen späteren Smartphone-Start

Was hat es damit auf sich?

Eltern können den Elternpakt auf unserer Website unterzeichnen und sich damit freiwillig verpflichten, dass sie ihrem Kind vor dem 14. Lebensjahr kein Smartphone kaufen und vor dem 16. Lebensjahr keinen Social-Media-Account erlauben. Dabei geben sie die Schule und Klasse an, die ihr Kind besucht. Haben fünf Eltern aus einer Klasse den Elternpakt unterzeichnet – eine Zahl, ab der erfahrungsgemäss eine gemeinsame Haltung tragfähig wird –, vernetzen wir sie. Dann können sie auch ihre eigenen Regeln rund um alles Digitale vereinbaren. Zudem entfällt durch den Pakt ein häufiges Argument der Kinder: «Aber alle anderen haben schon ein Smartphone.» Die Eltern wissen, dass dem nicht so ist.