Elternbewegung setzt auf einen späteren Smartphone-Start

Alexandra Berchtold, wie sind Sie auf die Idee gekommen, den Verein «Smartphone-freie Kindheit Schweiz» zu gründen?
Ich lebte lange in England und lese noch immer gerne die britische Presse. So habe ich von dieser internationalen Bewegung erfahren und gedacht: «Das brauchen wir in der Schweiz auch.» Zunächst habe ich ganz informell gestartet und mich mit Eltern vernetzt, bis mich jemand darauf hinwies, dass eine Vereinsgründung sinnvoll wäre. Das haben wir dann im Oktober 2024 getan.
Warum hat Sie die Thematik einer Smartphone-freien Kindheit angesprochen?
Ich habe selbst Kinder, die ins Alter von «ich will auch eins» kommen. Zudem ist mir aufgefallen, dass ich oft komisch angeschaut werde, wenn ich im Bus jemanden anlächle. Wer während der Fahrt nicht in einen Bildschirm starrt oder zumindest Kopfhörer trägt, gilt heutzutage schon fast als Fremdkörper. Ausserdem zeigen Studien, dass eine zu frühe Smartphone-Nutzung dem Hirn schaden kann. Davor möchte ich meine Kinder bewahren.
Welche Ziele verfolgt der Verein konkret?
Wir ermutigen Eltern, ihren Kindern erst ab 14 Jahren ein eigenes Smartphone zu kaufen und ihnen frühestens ab 16 Jahren einen eigenen Social-Media-Account zu erlauben. Unser Ziel ist es, Eltern dabei zu stärken und Gleichgesinnte zu vernetzen. Dazu dient unser Elternpakt.
Was hat es damit auf sich?
Eltern können den Elternpakt auf unserer Website unterzeichnen und sich damit freiwillig verpflichten, dass sie ihrem Kind vor dem 14. Lebensjahr kein Smartphone kaufen und vor dem 16. Lebensjahr keinen Social-Media-Account erlauben. Dabei geben sie die Schule und Klasse an, die ihr Kind besucht. Haben fünf Eltern aus einer Klasse den Elternpakt unterzeichnet – eine Zahl, ab der erfahrungsgemäss eine gemeinsame Haltung tragfähig wird –, vernetzen wir sie. Dann können sie auch ihre eigenen Regeln rund um alles Digitale vereinbaren. Zudem entfällt durch den Pakt ein häufiges Argument der Kinder: «Aber alle anderen haben schon ein Smartphone.» Die Eltern wissen, dass dem nicht so ist.
Wie viele Menschen haben den Elternpakt bereits unterzeichnet?
Aktuell sind es rund 970 und die Zahl steigt laufend. Je mehr Eltern mitmachen, desto lauter kann die gemeinsame Stimme werden.
Wird das Smartphone für Kinder und Jugendliche durch ein Verbot nicht erst recht spannend?
Es handelt sich nicht um ein Verbot, sondern um eine verzögerte Einführung. Aus meiner Sicht ist das vergleichbar damit, dass Kinder noch keinen Alkohol trinken oder rauchen dürfen. In diesen Bereichen greift der Jugendschutz, weil Alkohol und Tabak offiziell als Suchtmittel gelten. Die Smartphone-Nutzung hingegen ist überhaupt nicht reguliert – obwohl auch sie der Gesundheit schadet.
Welche Risiken birgt denn eine frühe Smartphone-Nutzung konkret?
Die Liste ist extrem lang und es erscheinen immer mehr Studien, die negative Auswirkungen aufzeigen. Unter anderem kommen sie zum Schluss, dass Kinder, die früh ein eigenes Smartphone besitzen, ein höheres Risiko für Schlafstörungen, Depressionen, Angststörungen und Übergewicht haben. Zudem sind bei übermässiger Nutzung von Smartphones und Social Media durch Kinder und Jugendliche strukturelle Veränderungen im Gehirn nachweisbar. Weil junge Gehirne in der Entwicklungsphase stecken, kann nicht alles später gleich leicht nachgeholt werden. Was die Kinder durch eine frühe Smartphone-Nutzung ausserdem nicht lernen, sind soziale Interaktionen im Alltag: Wie bewege ich mich in der Gesellschaft? Wie bitte ich um Hilfe? Dennoch ist mir wichtig zu betonen, dass wir nicht grundsätzlich gegen Technologie sind.
Sondern?
Pro Kindheit. Wir möchten nicht, dass unsere Kinder ständig einen Mini-Computer bei sich in der Hosentasche tragen. Sie sollen ihre Freiheit geniessen, sich auch mal langweilen, lernen, mit Frust umzugehen und sich nicht dauernd digital berieseln lassen. Natürlich müssen sie heutzutage wissen, welche Möglichkeiten das Internet bietet oder dass es künstliche Intelligenz gibt. Für Schulaufgaben können sie diese technischen Tools auch nutzen. Dies aber in Begleitung, dem Alter entsprechend und ohne ständige Verfügbarkeit.