Was wäre Halloween für Kinder ohne gruselige Kostüme oder Schminke. Letztere könnt ihr schadstofffrei selber herstellen: Schmelzt 1 EL Babycreme und 1 EL Maizena über einem Wasser­bad, mischt Lebensmittelfarbe rein. Fertig. Aber Achtung: die Paste erst in erkaltetem Zustand anwenden! Und am besten lässt sich die Schminke mit einem Schwämmchen auftragen.