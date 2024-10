Fünf Fehler, die sich Eltern beim ersten Kind sparen können

Falls ihr mehr über das Schlafverhalten und Tipps und Tricks rund um die Schlafrhythmus-Förderung eures Erstgeborenen erfahren möchtet, lest unser Interview mit Schlafberaterin Rafaela Bichsel. Oder macht ein zweites Kind. Mit diesem legt man meist auch so unnötige Sorgen ad acta. Erfahrung macht gelassen. Und sie zeigt: Nicht alles, was das Kind tut, fällt auf die Eltern zurück. Manchmal sind Kinder einfach so, wie sie sind. Viele Eltern erleben diesen Aha-Moment, wenn sie sich beim Gemüse-liebenden Erstgeborenen gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie gut sie die Ernährungserziehung angegangen sind, nur um festzustellen, dass das Zweitgeborene ausser Pommes gar nichts in seine Nähe lässt.