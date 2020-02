«Als die Kinder noch klein waren, gab es Me-Time nur während der Schlafenszeiten, also am Mittag und am Abend. Mir war deshalb wichtig, dass die Kinder zeitig im Bett waren. Das war meist um acht Uhr (und sie schliefen bis um acht Uhr morgens. Gemein, I know, wir sind alles Langschläfer...). Meine innere Botschaft an sie war klar: «Es war ein reicher Tag mit euch. Ich danke euch, ihr lieben Schätze. Jetzt seid ihr müde, Mama ist müde. Es ist Zeit zum Schlafen.» Nach unserem Abendritual schliefen sie in der Regel schnell ein und meine Me-Time oder Zeit mit meinem Partner konnte beginnen.» Marianne, 42