Wenn Eltern den Verdacht hätten, dass ihr Kind bereits an Corona leide, sollen sie vor dem Gang in den Notfall erst telefonisch Kontakt mit dem Spital aufnehmen, so Staubli. «Dann können wir Ihnen genau erklären, wo sie hinmüssen.» In solchen Fällen werden die kleinen Patientinnen und Patienten zu einem separaten Eingang gewiesen, wo abseits des normalen Spitalbetriebs eine medizinische Abklärung durchgeführt wird.