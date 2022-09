17. Mantel-Shopping

Wir wollen unsere Kleinen ja nicht verziehen ... aber zwischendurch so ein Shoppingtag in der Stadt mit heisser Schoggi und Pi-pa-po, das ist schon schön. Der Herbst bietet sich an. Denn natürlich sind die Kinder aus ihren alten Mäntelchen herausgewachsen. Wir MÜSSEN also quasi neue shoppen gehen.