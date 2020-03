«Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Falls die Lehrer per Online-Lektionen weiter unterrichten wollen, kann ich meinen Kindern nicht einmal meinen Laptop zur Verfügung stellen, denn den brauche ich selbst zum arbeiten. Aber was ich in neun Jahren als alleinerziehende berufstätige Mutter gelernt habe: Es ist noch nie nicht gegangen! Wir wohnen in Biel, das ist ein Dorf, hier hilft jeder jedem. Eben hat sich eine Facebookgruppe gebildet, wo Leute, die Hilfe brauchen, sich melden können. Vielleicht mache ich dort schon bald einen Aufruf, ob ein paar Mütter bereit wären, mit mir eine Betreuungs-Rochade zu organisieren.» Sylvie, 38