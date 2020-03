Homeschooling, Hass und Hunderassen

Danach ein stundenlanges Interview auf einer Parkbank im Freien – mit korrektem Corona-Abstand. Zurück an den heimischen Esstisch. Laptop auf, Mails checken. Stimmt, da war doch was. «Informationen für die unterrichtsfreie Zeit» steht in der Überschrift. Ein Klick – und die paar Hausaufgaben für den Zweitklässler sind schon da. Wahrscheinlich hier ein A4-Blatt mit 10 Rechnungen, da eine Geschichte zum Lesen. Piece of cake, eine Fingerübung. Aber es kommt anders.