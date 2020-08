Und auch was die Anforderungen betrifft, die der Übertritt in die Schule mit sich bringt, sind die angehenden Erstklässlerinnen und Erstklässler doch schon ganz gut vorbereitet. Sie sind sich schon von mindestens zwei Jahren Kindergarten (vielleicht auch noch von Kita und Spielgruppe) gewohnt, morgens beizeiten aufzustehen, in einer Gruppe zu funktionieren und den Anweisungen einer erwachsenen Person zu folgen. Auch das baldige Lernen können die meisten Kinder kaum erwarten, stolz werden sie ihre ersten «Ufzgi» im Thek, der fast so gross ist wie sie selbst, mit nach Hause tragen.