In einem medium.com-Essay erinnert sich Chrissy nun an diese letzten Momente und die schwierigen Wochen davor. Wegen einer vorzeitigen Plazenta-Ablösung verbrachte die zweifache Mutter die letzten Wochen der Schwangerschaft mit Jack im Bett. Ungeschönt berichtet sie vom Blut, das nicht aufhören wollte, zu fliessen. Von den Erwachsenen-Windeln, an die sie sich in der Hoffnung, ihr Kind gesund auf die Welt zu bringen, längst gewöhnt hatte.