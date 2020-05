Auch Bundesrat Alain Berset betont: «Wir können zuversichtlich in die nächsten Monate schauen.» So können sich am 30. Mai wieder bis zu 30 Personen im öffentlichen Raum aufhalten, etwa für ein Picknick oder um Sport zu machen. In Bezug auf die Risikogruppe der Senioren hat Berset ebenfalls erfreuliche Nachrichten: «Ältere Menschen können das Sozialleben wieder aufnehmen.»