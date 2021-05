Eltern, die sich so verhalten, stellen demnach unzumutbare Forderungen und diese übertragen sie auch auf die Kinder. «Die eigene Perfektion, von der sie ausgehen, gilt auch für das Kind», so Psychotherapeut Noel McDermott. «Jegliche Kritik am Kind wird persönlich genommen. Diese Eltern bestehen auf eine Spezialbehandlung, nehmen das Kind gar aus sozialen Gruppen oder Aktivitäten raus, in denen sie keine Kontrolle über das Geschehen haben.»