Am Sonntag startet in Glasgow die 26. Weltklimakonferenz, also ein Treffen der Vertragsstaaten des UNO-Klimarahmenabkommens, welches stark heruntergebrochen zum Ziel hat, den Klimawandel in den Griff zu kriegen. Neben tausenden Teilnehmenden aus rund 200 Staaten sind auch drei Mitglieder des Schweizer Bundesrats in Schottland dabei: Bundespräsident Guy Parmelin, Umweltministerin Simonetta Sommaruga sowie Finanzminister Ueli Maurer.