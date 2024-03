Diese elterliche Handy-Strategie ist problematisch

Genauso relevant ist der Grund, warum ein Kind zum Handy greift – oder warum Eltern einem Kind ein Handy in die Hand drücken. «Ausnahmen sind kein Drama. Problematisch ist, wenn das zu einem Muster wird. Wenn man immer als Lösungsstrategie gegen Langeweile oder zur Gefühlsregulation dem Kind ein Handy in die Hand drückt. Oder wenn das Kind immer in diesen Situationen das Handy als einzigen Lösungsweg sieht», so Suter.