Julian: Mir fehlt das Fussballtraining mit meinen Freunden. Da mein Papi Fussballtrainer ist, hat er auch schon im Garten mit mir gespielt. Das war richtig cool. Auch das alleine Lernen ist nicht so toll. Heute durfte ich aber mit Tobias, ein Gschpändli aus meiner Klasse, skypen. Wir haben uns Witze erzählt und Seich gemacht am Bildschirm. Das hat so Spass gemacht. Auch das Singen von Schwiizergoofe-Liedern hilft mir! Es erinnert mich an die superlässige Zeit im SingCamp letzten Sommer.