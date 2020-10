Viele kennen sie aus dem Lockdown: Die App «Anton» ist ein digitales Klassenzimmer, in dem Kinder besonders motiviert lernen, weil sie dies am Handy oder Tablet tun dürfen. Die App bietet in verschiedenen Fächern wie Deutsch, Mathematik, Sachkunde Inhalte nach Klassenstufe an – von Übungen über Erklär­videos bis hin zu Lernspielen.