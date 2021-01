Der deutsche TV-Sender RTL sorgt mit seiner neuesten Erziehungs-Reality-Show für richtig viel Stunk. In «Train your Baby like a Dog – die Hund-Kind-Methode» hilft eine Hundeerzieherin Eltern dabei, die Probleme mit ihren Kindern in den Griff zu kriegen, indem sie ihnen das gewünschte Verhalten mittels Klicker und positiven Anreizen antrainiert. Bereits im Vorfeld der Erstausstrahlung haben Fachpersonen und rund 26'000 besorgte Eltern ihre Bedenken geäussert.