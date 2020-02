3. Peripetie – wir sind am Wendepunkt

...das inzwischen bestenfalls korrekt gekleidete Kind gesellt sich dazu. Allenfalls knabbert es an seinem Frühstück herum oder ist grumpy (Kinder sind nicht per se Morgenmenschen). Und – herrje – es sieht seine Znüni-Box – und ist nicht einverstanden. Es will lieber ein Linzertörtli haben, oder hat gerade keine Lust auf Gurken, weil Kumpel X in der Pause am Vortag von den Vorzügen liebevoll geschnippelter Kohlrabi geschwärmt hat. Nun haben die Helden der Geschichte wiederum zwei Möglichkeiten: a) einknicken, alles nochmals von vorne oder b) schlau argumentieren (oder manipulieren «du, ähm, Linzertörtli, die darf man am Dienstag nicht einpacken, weisch...»).