Auch das schlechte Image, ja Tabu, rauchender Mütter in Zeiten hypergesunder Selbstoptimierung liess mich kalt oder weckte höchstens Trotz im mir. Dieser Imagewandel ist schon krass: Was vor zwanzig Jahren kein Thema war und in den 1960er Jahren gar salonfähig, gilt heute als grosses Pfui. Eine schwangere Frau mit einer Kippe in der Hand oder eine Mutter, die rauchend den Kinderwagen schiebt, finden wir abstossend. (Dass rauchende Väter im Vergleich zu den Müttern glimpflich davonkommen, ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und wäre ein eigenes Thema.)