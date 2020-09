Bei welchen Kindern muss man hingegen genau hinschauen?

Generell bei Kindern, die unter 24 Monate alt sind, aber auch bei besonders sensiblen Kindern oder solchen, die vier oder mehr Tage in Kitas betreut werden oder in ihrem privaten Umfeld wenig Anregung bekommen. Sie sind am ehesten gefährdet, unter der Maskenpflicht in den Kitas zu leiden. Sollte diese Schutzmassnahme über eine längere Zeit nötig sein, muss man genau hinschauen: Was macht das mit den Kindern? Zudem erachten wir es als sehr wichtig, dass es «Maskenpausen» gibt, in denen sich Betreuungspersonen einzeln mit jedem Kind auseinandersetzen und ihm ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken.